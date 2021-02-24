США и Канада запускают расширенный диалог по Арктике

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Канада договорились о модернизации Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД), а также о запуске расширенного диалога по Арктике. Об этом американский президент Джо Байден заявил журналистам во вторник по итогам проходившей в виртуальном формате встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

"Мы также договорились модернизировать <...> НОРАД", - сказал Байден. "Мы запустим расширенный американо-канадский диалог по Арктике, который будет охватывать вопросы, связанные с континентальной безопасностью, экономическим и социальным развитием и <...> управлением", - добавил американский лидер.

Он также сообщил о достижении договоренности о "восстановлении трансграничного форума по вопросам преступности", совместной работе по модернизации подхода к общественной безопасности, а также об усилиях по борьбе с расизмом и дискриминацией. "Канада и США - это не только жизненно важные партнеры или союзники по НАТО, приверженные общей обороне. Премьер-министр и я обсудили нашу работу с нашими европейскими союзниками по укреплению трансатлантической безопасности", - заявил глава вашингтонской администрации.

США и Канада будут координировать подходы, чтобы лучше конкурировать с Китаем и отражать угрозы своим интересам и ценностям, добавил Байден.

"В свете недавних переговоров в формате Группы семи это была возможность задействовать наше двустороннее партнерство, чтобы рассмотреть вызывающие озабоченность вопросы в нашем полушарии и мире, - сказал он. - Это включает координацию наших подходов для лучшей конкуренции с Китаем, отражение угроз нашим ценностям и интересам".