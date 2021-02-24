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Трюдо заявил о готовности Канады помочь пострадавшему от непогоды Техасу

Премьер-министр отметил, что речь идет о помощи в восстановлении нормальной работы электросетей

ОТТАВА, 24 февраля. /ТАСС/. Канадские власти готовы оказать американскому штату Техас необходимую помощь в восстановлении электросетей, пострадавших от непогоды. Об этом во вторник заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо по итогам виртуальной встречи с президентом США Джо Байденом. Его выступление транслировали канадские национальные телеканалы.

"Все мы сейчас думаем о наших друзьях в Техасе, - сказал он. - Канада готова помочь". Трюдо отметил, что речь идет о помощи в восстановлении нормальной работы электросетей.

Ранее в этом месяце в работе электросети Техаса имели место масштабные сбои, вызванные резким похолоданием и снегопадами. Проводились веерные отключения электроэнергии. Миллионы потребителей в штате в течение нескольких дней оставались без света. Конгрессмен Марк Виси (демократ от Техаса) отмечал, что электрическая сеть штата находилась на грани коллапса.

Теги
КанадаСШАТрюдо, Джастин
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