Трюдо заявил о готовности Канады помочь пострадавшему от непогоды Техасу

ОТТАВА, 24 февраля. /ТАСС/. Канадские власти готовы оказать американскому штату Техас необходимую помощь в восстановлении электросетей, пострадавших от непогоды. Об этом во вторник заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо по итогам виртуальной встречи с президентом США Джо Байденом. Его выступление транслировали канадские национальные телеканалы.

"Все мы сейчас думаем о наших друзьях в Техасе, - сказал он. - Канада готова помочь". Трюдо отметил, что речь идет о помощи в восстановлении нормальной работы электросетей.

Ранее в этом месяце в работе электросети Техаса имели место масштабные сбои, вызванные резким похолоданием и снегопадами. Проводились веерные отключения электроэнергии. Миллионы потребителей в штате в течение нескольких дней оставались без света. Конгрессмен Марк Виси (демократ от Техаса) отмечал, что электрическая сеть штата находилась на грани коллапса.