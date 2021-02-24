В Индии фермеры угрожают взять в осаду парламент, если их требования не будут выполнены

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 февраля. /ТАСС/. Фермеры в Индии, протестующие против новых законов о сельском хозяйстве, угрожают взять в осаду парламент страны, если их требования не будут выполнены. Об этом заявил один из лидеров протестов, представитель организации "Союз индийских крестьян" Ракеш Тикаит, слова которого приводит в среду сайт журнала Outlook.

"На этот раз будет призыв к осаде парламента. Мы объявим об этом, а затем отправимся в Дели. На этот раз там будет 400 тыс. тракторов!" - заявил Тикаит, выступая накануне вечером в Раджастхане на съезде крестьян и фермеров.

Тикаит призвал фермеров быть готовыми, поскольку призыв к "маршу на столицу" может быть дан в любое время. Он также заявил, что наступает время сева урожая, но фермеры не откажутся от протестов и готовы "пахать парки в Дели и выращивать там урожай". Дата осады парламента будет уже скоро определена.

Тысячи представителей объединений фермеров и крестьян с конца ноября прошлого года проводят акции протеста в окрестностях столичного округа Дели, требуя отменить новые законы о сельском хозяйстве. Протесты фермеров нередко сопровождаются столкновениями с правоохранителями. Самые значительные произошли 26 января, в национальный праздник День республики, когда группа фермеров на тракторах, в основном из числа сикхов-пенджабцев, двинулась в центр Нью-Дели, дошла до Красного форта (историческая крепость - символ города). Полиция оттеснила протестующих с территории крепости. В ходе столкновений погиб один человек. Сотни людей, в том числе полицейские, получили ранения.

Протестующие добиваются отмены принятых в сентябре законов о сельском хозяйстве. Официально эти законы предусматривают повышение доходов фермеров путем предоставления им возможности продавать свою продукцию на коммерческом рынке в любой точке страны. Но протестующие полагают, что на деле эти законы дают большую власть перекупщикам, а также приведут к отмене гарантированной минимальной закупочной цены на сельхозпродукцию.

Несколько раундов переговоров с центральными властями пока ни к чему не привели: протестующих интересует лишь полная отмена законов, в то время как правительство готово обсуждать только поправки к ним.