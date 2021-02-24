Спикер эстонского парламента высказался против ратификации пограндоговора с Россией

ТАЛЛИН, 24 февраля. /ТАСС/. Спикер парламента Эстонии (Рийгикогу) Хенн Пыллуаас выступил в среду против ратификации договора о границе с РФ.

В речи по случаю 103-й годовщины независимости Эстонии он сказал, что нынешнее состояние дел у Таллина "нет какой-либо необходимости и тем более обязательства узаконивать". Соглашение о границе он охарактеризовал как "вероломное" и "идущее на уступки".

Он также добавил, что заключенный между Эстонией и РСФСР в 1920 году Тартуский мирный договор "действует и сегодня в соответствии с международным правом", а также что "действует и определенная им государственная граница".

На прошлой неделе президент Эстонии Керсти Кальюлайд, а также глава МИД балтийской республики Эва-Мария Лийметс высказались за ратификацию пограничного договора с Россией.

Линию эстонско-российской госграницы удалось согласовать в 2005 году после почти 11 лет переговоров. Тогда же был подписан пограничный договор, но после его внесения на ратификацию в эстонский парламент депутаты включили в преамбулу упоминание о Тартуском мирном договоре. В этих условиях Москва отозвала свою подпись, а процесс остался юридически незавершенным. Консультации возобновились в конце 2012 года. Соответствующий договор, подписанный в феврале 2014 года главами МИД России и Эстонии, для вступления в силу должен быть ратифицирован парламентами обеих стран.