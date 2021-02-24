МИД КНР заявил протест Великобритании из-за обвинений в нарушении прав уйгуров в Синьцзяне

ПЕКИН, 24 февраля. /ТАСС/. Правительство Китая выразило протест Великобритании из-за обвинений в нарушении прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР. Об этом в среду на регулярном брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Британская сторона оскорбила трибуну Совета ООН по правам человека для распространения ложной информации, очернения Китая и нападок на него, а также для вмешательства в его внутренние дела. Мы выражаем в связи с этим решительный протест", - сказал он. Как отметил он, в последние годы Синьцзян посетили более 1,2 тыс. иностранных дипломатов, представителей международных организаций и зарубежных журналистов.

"Великобритания политизирует права человека, использует двойные стандарты, а также склонна брать на себя роль наставника для критики других стран и оказания давления на них. Однако в то же время эта страна игнорирует серьезные нарушения прав человека на своей территории", - отметил дипломат.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в понедельник на 46-й сессии Совета ООН по правам человека обвинил власти КНР в притеснении уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Он заявил, что нарушения прав человека включают пытки, принудительный труд и принудительную стерилизацию женщин. Рааб отметил, что "масштаб нарушений можно назвать промышленным", а также призвал обеспечить срочный и беспрепятственный доступ в Синьцзян верховному комиссару ООН по правам человека или еще одному независимому эксперту.

Ситуация в Синьцзяне

Находящийся на северо-западе Китая СУАР населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств страны - уйгурами, большинство из которых исповедует ислам. По информации властей КНР, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

В августе 2018 года представители Управления верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что в их распоряжение поступили объективные данные о том, что в исправительных лагерях СУАР могут противозаконно содержаться до 1 млн уйгуров. Управление предложило отправить наблюдателей в этот регион, выразив обеспокоенность по поводу сложившейся там ситуации.

Власти Китая ранее многократно опровергали информацию о создании масштабной сети пенитенциарных учреждений в Синьцзяне. При этом в конце 2018 года они сообщили, что в регионе функционируют центры образования и профессиональной подготовки. По заявлению китайских официальных лиц, там содержатся попавшие под влияние идей терроризма и экстремизма лица, которых обучают китайскому языку, основам письма, коммуникативным навыкам и основам законодательства КНР. Точное число содержащихся в этих центрах людей власти страны не называют.

В январе тогдашний госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что власти США характеризуют действия Китая в отношении уйгуров в СУАР как "геноцид" и "преступления против человечности".