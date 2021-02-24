В Генштабе Украины назвали реформы по стандартам НАТО приоритетными в 2021 году

КИЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Достижение совместимости украинской армии с военными формированиями НАТО, а также получение помощи в рамках трастовых фондов организации являются приоритетами в текущей работе этого года. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Сергей Корнейчук.

"Для нас важно практическое достижение совместимости наших сил и средств с военными формированиями НАТО, укрепление уровня военного взаимодействия. Мы исходим из того, что современные оборонные условия, в частности противодействие вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации, нуждаются в максимально эффективном использовании всех механизмов и инструментов сотрудничества с НАТО", - сказал он в интервью агентству Укринформ, опубликованном в среду.

Приоритетным для Украины направлением сотрудничества с организацией, по словам Корнейчука, также является "практическая и материально-техническая помощь, оказываемая в рамках проектов трастовых фондов НАТО и соответствующих двусторонних программ". "Эта помощь заключается как в выделении средств в бюджет фондов, которые в дальнейшем используются при закупке оборудования для насущных потребностей украинской армии, профессиональной подготовки персонала, реабилитации раненых военнослужащих, так и в предоставлении союзниками масштабной консультативно-совещательной помощи", - уточнил он.

Глава Генштаба также напомнил, что в июне 2020 года Украина стала партнером НАТО с расширенными возможностями, что дает ей ряд преимуществ по подготовке персонала и подразделений и существенно расширяет возможности в учебно-тренировочных мероприятиях.

Оценивая нынешнее состояние украинской армии, он признал необходимость ее перевооружения, избавления от советского наследия и модернизации по стандартам НАТО. В связи с этим Украина ведет переговоры о закупках боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов, противоракетных комплексов и кораблей для ВМС. "В этом году планируем получить береговой ракетный комплекс "Нептун", американские патрульные катера типа Island, средний разведывательный корабль, малый бронированный артиллерийский катер "Гюрза-М", несколько десантно-штурмовых катеров и другое вооружение", - добавил он. Вместе с тем, по словам генерал-лейтенанта, пока о "массовом перевооружении войск речь не идет".