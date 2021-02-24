В Киргизии заявили о намерении продолжить укрепление стратегического партнерства с Россией

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Киргизия продолжит укреплять стратегическое партнерство и союзнические отношения с Россией. Об этом заявил в среду президент страны Садыр Жапаров на встрече в Москве с президентом России Владимиром Путиным.

"Несомненно, мой первый зарубежный визит к вам в качестве президента Киргизской республики доказывает высокий уровень двусторонних отношений между нашими странами, - сказал Жапаров. - Мы намерены продолжить укрепление стратегического партнерства и союзнических отношений. Прежде всего, выражаю вам огромную благодарность за поддержку и всестороннее содействие в урегулировании политического кризиса".

Жапаров заявил, что приоритетом во внешней политике Бишкека остается сотрудничество с ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и ШОС.

"Мы намерены продолжить сотрудничество с ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и ШОС. Это является приоритетом внешнеполитического и экономического курса нашей страны", - сказал он.

Президент Киргизии также пригласил президента России посетить его страну с официальным визитом.

"Пользуясь случаем, с огромным удовольствием приглашаю вас посетить Кыргызстан с официальным визитом в любое удобное для вас время", - сказал Жапаров.

Поездка в Россию стала для Жапарова, который в январе вступил в должность президента Киргизии, первым зарубежным визитом в этом качестве.