{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

СМИ: индийский регулятор запросил дополнительные данные о вакцине "Спутник V"

Регулятор хочет получить дополнительную информацию об иммуногенности препарата

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 февраля. /ТАСС/. Экспертный комитет Центральной организации по контролю за лекарственными стандартами Индии (Central Drug Standards Control Organization) попросил в среду индийскую фармакологическую компанию Dr. Reddy's Laboratories предоставить дополнительные данные о российской вакцине "Спутник V". Об этом сообщает сайт газеты Business Standard со ссылкой на источники.

Как указали источники, комитет хочет получить дополнительную информацию об иммуногенности - способностях выработанных антигенов вызывать иммунный ответ - препарата, прежде чем принять окончательное решение о его допуске к использованию в стране.

В среду регулятор рассматривал заявку Dr. Reddy's Laboratories на одобрение экстренного использования российской вакцины. Эта индийская фармацевтическая компания намерена выпускать препарат в сотрудничестве с Российским фондом прямых инвестиций, курирующим проект. 19 февраля компания Dr. Reddy's обратилась к властям за таким разрешением.

Ранее представитель руководства Dr. Reddy's Laboratories Дипак Сапра сообщил журналистам, что рассчитывает на то, что российская вакцина против коронавирусной инфекции "Спутник V" начнет использоваться в Индии в марте или апреле текущего года.

Теги
ИндияРоссияПандемия COVID-19
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
Президент Армении и командующий миротворцами РФ в Карабахе обсудили возвращение пленных
Армен Саркисян назвал неприемлемым любое препятствие поисковым операциям со стороны Азербайджана
Читать полностью