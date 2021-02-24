Абашидзе заявил, что формат с Карасиным сохранится и при новом кабмине Грузии

ТБИЛИСИ, 24 февраля. /ТАСС/. Неформальные переговоры спецпредставителя премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураба Абашидзе с членом Совета Федерации Григорием Карасиным продолжатся и при новом правительстве республики. Об этом сам Абашидзе сообщил в среду ТАСС.

"Наши переговоры продолжатся. Мы планируем провести переговоры [с Карасиным] в марте. Скорее всего, встреча будет онлайн. Традиционно мы обсудим вопросы транспорта, экономических отношений и гуманитарные связи", - сказал Абашидзе.

Предыдущая встреча Абашидзе и Карасина прошла в Праге в ноябре 2019 года. Очередные консультации планировалось провести в марте 2020 года, однако из-за начавшейся пандемии стороны решили продолжить переговоры в онлайн-формате. Последняя беседа в формате видеоконференции состоялась в ноябре прошлого года.

Пражский формат переговоров с участием Карасина и Абашидзе существует с 2012 года. Долгое время он остается единственным прямым диалогом между Москвой и Тбилиси.

Парламент Грузии в понедельник утвердил состав нового правительства во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Грузия осталась без правительства после того, как 18 февраля подал в отставку премьер Георгий Гахария из-за разногласий с командой по поводу ареста депутата, главы оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии.

Сотрудники МВД Грузии во вторник утром арестовали Мелию, находившегося в офисе партии в Тбилиси с 16 февраля. Операция прошла после решения Тбилисского городского суда, который 17 февраля постановил вернуть политика под арест за неуплату залога в размере 40 тыс. лари (более $12 тыс.) по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Оппозиция расценила произошедшее как политическое преследование. Действия властей вызвали озабоченность у Госдепа США, конгрессменов, ООН, а также отдельных евродепутатов.