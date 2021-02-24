Служба безопасности Украины задержала оппозиционного политолога по делу о госизмене

КИЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали журналиста и политолога Юрия Дудкина, критикующего власти страны и выступающего в качестве эксперта на телеканалах, которые ранее попали под санкции украинского руководства. В сообщении, опубликованном в среду на сайте спецслужбы, указано, что эксперта обвиняют в совершении государственной измены.

"СБУ сообщила о подозрении (предъявила обвинение в российской следственной практике - прим. ТАСС) эксперту, причастному к подрывной деятельности в пользу спецслужб РФ", - говорится в сообщении.

В спецслужбе пояснили, что эксперта обвиняют по статьям о государственной измене и о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений и другим признакам. "В рамках досудебного расследования следователи СБУ установили, что по заданию кураторов киевлянин создал сеть, в которую входили несколько вебресурсов - группы в социальных сетях, YouTube-каналы - и отдельные блогеры, которые финансировались из РФ", - утверждают в СБУ.

Ранее в среду Дудкин сообщал, что у него в квартире проходит обыск. Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" выступила в поддержку политолога и предложила ему правовую помощь.

Дудкин регулярно выступает в качестве эксперта на украинских телеканалах "112 Украина", NewsOne и ZIK, против них президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел санкции. Комментируя тогда действия властей, Дудкин назвал это первым шагом к установлению диктатуры.