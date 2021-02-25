В Сенате заявили, что США могут продлить сроки военного присутствия в Афганистане

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты, по всей видимости, продлят сроки своего военного присутствия в Афганистане вопреки договоренности с радикальным движением "Талибан" (запрещено в России), предусматривающей уход американских сил и их союзников к 1 мая. Об этом сообщил в среду на брифинге руководитель комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса США Джек Рид, представляющий правящую Демократическую партию.

"В краткосрочной перспективе я бы ожидал какого-то продления [срока пребывания войск США в Афганистане]. И в оперативном плане вооруженные силы, думаю, будут настаивать на том, что им нужно больше времени, даже если они уходят", - заявил влиятельный законодатель.

Три варианта

С его точки зрения, у новой администрации США в Афганистане "есть, по сути, три варианта действий".

"Первый: выполнять [прошлогоднее] соглашение <...>, хотя, складывается впечатление, что [движение] "Талибан" не следовало его деталям, что переговоры [между афганцами] то шли, то нет, в основном не шли. Этим должны заниматься не только [предводители движения] "Талибан", но и правительство [президента Афганистана Ашрафа] Гани - в плане мобилизации собственных усилий. Так что налицо две настроенных крайне неохотно стороны, а мы [США] пытаемся усадить их за стол [переговоров]", - сказал Рид.

По его словам, "надежда заключалась в том, что к настоящему времени будет выработана рамочная договоренность о коллегиальном правительстве Афганистана, дающая какую-то уверенность на перспективу, какую-то стабильность, и, во-вторых, ясный и необратимый разрыв между [движением] "Талибан" и [запрещенными в России террористическими группировками] "Аль-Каидой", "ИГ-Хорасан" и другими [подобными] элементами". "Этого не существует", - отметил сенатор.

"Поэтому, что касается крайнего срока, приходящегося на 1 мая, то, мне кажется, условия, особенно выдвигавшиеся [движению] "Талибан", не выполнены. И даже в оперативном плане вывести [войска] через несколько месяцев - это очень сложные и дестабилизирующие усилия", - подчеркнул Рид.

"Второй вариант, - продолжал он, - сводится к тому, чтобы договориться о том или указать на то, что вы остаетесь - не в течение неопределенно долгого времени, но какого-то периода, чтобы попытаться ускорить эти переговоры [о мире между самими афганцами]". "Это может заставить "Талибан" и афганское правительство вести переговоры", - убежден Рид, представляющий в верхней палате Конгресса штат Род-Айленд.

"Третий вариант - это просто сказать: мы должны сохранять свое присутствие, пока не будут выполнены <...> условия [ранее достигнутых договоренностей]", - полагает сенатор

При этом он охарактеризовал положение в Афганистане как "один из наиболее сложных вопросов, стоящих в настоящий момент перед президентом" США Джо Байденом.

США должны добиться того, чтобы Афганистан более не являлся пристанищем террористов, планирующих вылазки по всему миру, считает Рид.

Кроме того, он призвал принимать во внимание тот факт, что требуется и какое-то "региональное решение" афганской проблемы, предполагающее учет мнений заинтересованных государств.

Договоренности с талибами

29 февраля 2020 года предыдущее правительство США во главе с президентом Дональдом Трампом и движение "Талибан" подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязуются вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

Операция США в Афганистане продолжается с октября 2001 года, она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На ее пике в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.

Нынешнее американское правительство ранее предупредило, что примет дальнейшие решения по Афганистану, в том числе по выводу американских войск из этой страны, после изучения того, как талибы выполняют условия мирной договоренности.