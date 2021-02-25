СМИ: Япония может отказать Мьянме в экономической помощи из-за военного переворота

ТОКИО, 25 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии может отказать Мьянме в экономической помощи в рамках государственной программы из-за военного переворота в стране. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo.

По данным источников агентства в правительстве, в настоящее время японские власти приступили к рассмотрению этого вопроса. В рамках программы государственной экономической поддержки Япония выделяет средства развивающимся странам, в частности, на развитие и модернизацию инфраструктуры.

1 февраля мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, включая президента Вин Мьина и государственного советника, главу МИД и лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Военные представили обновленный список членов кабинета правительства, они уже заняли министерские посты. Жители республики с начала февраля выходят на антивоенные протесты, которые строго пресекаются полицией и силами безопасности.