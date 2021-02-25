Спецпредставители Южной Кореи и США обсудили ядерную проблему КНДР

СЕУЛ, 25 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель МИД Республики Корея по ядерной проблеме КНДР Но Гю Док обсудил со своим американским коллегой Сон Кимом вопросы денуклеаризации и безопасности в регионе. Встреча прошла в формате видеоконференции, сообщило в четверг южнокорейское внешнеполитическое ведомство.

"Стороны отметили, что Сеул и Вашингтон поддерживают тесную координацию в процессе пересмотра новой американской администрацией политики в отношении Северной Кореи. Состоялся глубокий обмен мнениями относительно путей возобновления процесса денуклеаризации на Корейском полуострове и установления в регионе прочного мира", - отмечается в сообщении. Стороны также договорились продолжать консультации по этой проблематике на всех уровнях, подчеркнул МИД.

Видеоконференция состоялась спустя две недели после телефонной беседы Но Гю Дока и Сон Кима, в ходе которой они также обсуждали ядерную проблему КНДР. На прошлой неделе этот же вопрос обсуждался в трехстороннем формате с участием главы департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси.

Предыдущий глава администрации США Дональд Трамп предпринял беспрецедентное личное участие в переговорах с КНДР, которые были призваны решить проблему денуклеаризации Корейского полуострова. В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, по его итогам был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

В феврале 2019 года в Ханое прошел второй такой саммит. Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на нем после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ.

30 июня 2019 года между Трампом и Ким Чен Ыном состоялась третья встреча, она прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея. 5 октября 2019 года представители США и КНДР встретились в Швеции на рабочем уровне, но эти переговоры закончились безрезультатно.