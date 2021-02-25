В Киеве сообщили о готовящемся визите Зеленского в США

КИЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Офис президента Украины сообщил о подготовке визита главы государства Владимира Зеленского в США.

"Ведется работа по подготовке визита Владимира Зленского в США. Уже налажен контакт с администрацией нового президента США, а недавно состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Украины с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки", - сообщил в четверг офис, ссылаясь на его замруководителя Игоря Жовкву. "Продолжается работа по линии не только Государственного департамента, но и Белого дома", - добавил он.

Жовква сообщил также, что готовится и телефонный разговор между лидерами Украины и США. "Безусловно, такой разговор состоится. Я бы не драматизировал - не отсчитывал дни, минуты и часы. Он будет, так же как будет и взаимный обмен визитами", - сказал замруководителя офиса президента. Он отметил, что темами переговоров станут вопросы политической поддержки, более широкого привлечения США к переговорам по мирному урегулированию в Донбассе и "деоккупации" Крыма, а также экономическое сотрудничество.

Зеленский в должности президента Украины посещал США в конце сентября 2019 года. Он, в частности, проводил переговоры с американским лидером Дональдом Трампом.