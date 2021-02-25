Суд в Грузии отказался рассматривать жалобу депутата Мелии на его арест

ТБИЛИСИ, 25 февраля. /ТАСС/. Тбилисский апелляционный суд отказался принимать в производство жалобу адвокатов депутата, главы оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии на решение суда нижестоящей инстанции об аресте политика. Об этом в четверг ТАСС сообщил один из адвокатов политика Дмитрий Садзаглишвили.

"Апелляционный суд отказался рассматривать нашу жалобу, ссылаясь на Уголовно-процессуальный Кодекс, согласно которому решение суда о предварительном заключении лица может быть обжаловано лишь после того, как будет вынесен вердикт по делу. Мы однозначно считаем это решение политизированным", - сказал Садзаглишвили.

По словам юриста, сейчас адвокаты консультируются со своим подзащитным, чтобы наметить дальнейшие шаги. Защитники Мелии обжаловали решение суда низшей инстанции в Тбилисском апелляционном суде 20 февраля.

Тбилисский городской суд 17 февраля санкционировал арест Мелии из-за неуплаты залога в размере 40 тыс. лари ($12 тыс.) по делу о беспорядках в июне 2019 года. Оппозиционный политик называет это дело политически мотивированным. Он с 16 февраля находился в офисе партии вместе со своими сторонниками. 18 февраля полицейские предприняли попытку задержать его, однако соратники депутата партии не впустили сотрудников правоохранительных органов в офис. Политик был задержан только 23 февраля.

Решение суда относительно Мелии вызвало политический кризис в стране. Из-за разногласий с командой по этому вопросу 18 февраля в отставку подал премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Соратники Мелии и представители других оппозиционных партий планируют начать с 26 февраля беспрерывные митинги с требованием его освобождения.