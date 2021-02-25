Прокуратура Киева закрыла уголовное дело, вызвавшее блокирование более 400 сайтов

КИЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело, на основании которого на Украине было принято решение о блокировании 426 интернет-ресурсов, в том числе российского сайта РБК и блог-платформы LiveJournal, закрыто. Об этом в четверг сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

"25 февраля процессуальным руководителем принято решение о закрытии указанного уголовного дела и одновременно - об отмене ареста на имущественные права интеллектуальной собственности", - отметила она в комментарии изданию "Украинская правда".

Максимец добавила, что прокуратура инициировала служебное расследование в связи с действиями районной полиции украинской столицы, которая направила регулятору письмо, требующее блокирования сайтов на основании решения суда. По словам пресс-секретаря, прокурор не участвовал в соответствующем судебном заседании и не был уведомлен ни о нем, ни о решении.

Ранее заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко пояснил, что истцом по делу в суде выступил гражданин, который утверждал, что различные интернет-ресурсы писали о нем негативную информацию. Он потребовал наложить арест на сотни сайтов. В результате его просьба была удовлетворена судом 4 февраля.

В четверг Национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, на своем официальном сайте сообщила о получении письма от Голосеевского районного управления полиции Киева с постановлением суда, которое обязывает фактически заблокировать 426 сайтов. Основанием для него указана статья уголовного кодекса о мошенничестве в больших размерах или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники.