Мировые расходы на оборону выросли в 2020 году на 3,9%

ЛОНДОН, 25 февраля. /ТАСС/. Расходы на оборону и вооружения во всем мире в 2020 году выросли на 3,9%, превысив $1,83 трлн. Об этом говорится в докладе, представленном в четверг Международным институтом стратегических исследований (IISS).

Как указывают авторы доклада "Военный баланс - 2021" (The Military Balance 2021), прирост объема потраченных средств оказался лишь немногим меньше, чем в 2019 году (4%), при том, что весь мир боролся с пандемией коронавируса, а падение мировой экономики составило 4,4%.

Две трети роста расходов пришлось на Соединенные Штаты и Китай. Так, доля США в мировых тратах на оборону и вооружения составила 40,3%, или $738 млрд.

Пекин же в минувшем году нарастил свои расходы в этой сфере на 5,2%, или $12 млрд, доведя их до общего объема в $193,3 млрд. Рост расходов Китая оказался чуть меньше, чем в 2019 году, когда он достигал 5,9%. Однако все же он превысил совокупный рост всех ассигнований на оборону и вооружения всех стран Азии.

Как отмечается в документе, после США и Китая среди стран, которые тратят больше всего на оборону, идут Индия ($64,1 млрд), Великобритания ($61,5 млрд) и Россия ($60,6 млрд). В топ-10 также входят Франция ($55 млрд), Германия ($51,3 млрд), Япония ($49,7 млрд), Саудовская Аравия ($48,5 млрд) и Южная Корея ($40,4 млрд).

Относительно российских военных расходов говорится, что в 2020 году они составили 4,14% от размера ВВП. Отмечается, что, несмотря на планируемый рост расходов Москвы на национальную оборону, годовая инфляция на уровне 3% приведет к сокращению расходов в реальном исчислении к 2023 году. "Общие военные расходы, включая более широкие статьи расходов, такие как обеспечение военных жильем, выплата пенсий, медицинское обслуживание и социальная поддержка, увеличатся с $60,6 млрд до $66,2 млрд, хотя это и будет означать сокращение расходов в реальном исчислении", - отмечается в докладе. "Общие военные расходы должны упасть с 4,1% от объема ВВП в 2020 году до менее 3,8% от объема ВВП в 2023 году", - говорится в документе.