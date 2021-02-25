США и Нидерланды намерены активизировать сотрудничество в вопросах отношений с РФ и Китаем

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок в четверг во время телефонного разговора договорились активизировать двустороннее сотрудничество в вопросе отношений с Россией и Китаем. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс по итогам переговоров.

"Госсекретарь Блинкен выразил желание Соединенных Штатов оживить и укрепить отношения США и Нидерландов. Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Блок договорились активизировать американо-нидерландское сотрудничество на основе общих ценностей для решения ключевых глобальных вызовов, в том числе со стороны Китая, России и Ирана", - отметил дипломат.

Главы внешнеполитических ведомств "подчеркнули важность двустороннего сотрудничества в обеспечении трансатлантического единства и безопасности".