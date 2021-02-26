Во Вьетнаме заявили, что принимают меры для обеспечения суверенитета в Южно-Китайском море

ХАНОЙ, 26 февраля. /ТАСС/. Вьетнам принимает все необходимые меры для обеспечения своего суверенитета в Южно-Китайском море (ЮКМ). Об этом заявила директор департамента информации и печати МИД Вьетнама Ле Тхи Тху Ханг, сообщила в пятницу газета Nhan Dan.

"Компетентные органы Вьетнама пристально следят за ситуацией в районе Восточного моря (вьетнамское название ЮКМ) для обеспечения национального суверенитета, суверенных прав и юрисдикции над морским пространством в соответствии с нормами международного права, в том числе Конвенции ООН по морскому праву 1982 года", - отметила Ле Тхи Тху Ханг.

Выступление дипломата стало реакцией на публикации СМИ о том, что в начале этой недели корабль береговой охраны КНР приблизился на недопустимое расстояние к добывающей платформе "Хайтхать", находящейся в блоке 5-02 вьетнамской эксклюзивной экономической зоны.

"Любые действия, совершаемые странами в районе Восточного моря, должны соответствовать нормам международного права. Необходимо уважать суверенитет, суверенные права и юрисдикцию прибрежных государств, содействовать обеспечению мира, стабильности и сотрудничества в этом морском районе", - подчеркнула официальный представитель внешнеполитического ведомства Вьетнама.

На протяжении многих лет в Южно-Китайском море сохраняется напряженность из-за претензий ряда стран региона на архипелаг Спратли и находящиеся по соседству с ним Парасельские острова. Помимо стратегического расположения на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов, ценность островов определяется также и тем, что на их шельфе, согласно экспертным оценкам, сосредоточены значительные запасы нефти и минерального сырья. Хотя основными фигурантами спора о принадлежности этих территорий выступают Вьетнам и Китай, о частичных или полных претензиях на острова и окружающие их воды также заявляют Бруней, Малайзия, Тайвань и Филиппины.