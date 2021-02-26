Алиев заявил, что не контактировал с Пашиняном после трехсторонней встречи в январе

БАКУ, 26 февраля. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что после трехсторонней встречи в Москве 11 января не имел прямых контактов с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"Когда он стал заявлять, что Карабах - это Армения, наши контакты прекратились, и во время войны мы не связывались. Мы встретились в январе в Москве, но это была трехсторонняя встреча [с участием президента РФ Владимира Путина], с тех пор не было прямых двусторонних контактов", - сказал он в интервью иностранным СМИ в пятницу.

Алиев напомнил, что после встречи с Пашиняном в Душанбе в 2018 году между представителями Армении и Азербайджана был налажен прямой контакт, однако, по его словам, армянский лидер неправильно интерпретировал готовность Баку общаться напрямую. "Он просил об этом, я думал, это пойдет на пользу миру, я думал, что он изменит политику своих предшественников, будет реалистичным, но, к сожалению, он неправильно понял мой жест, он воспринял это как слабость, хотя это было знаком силы, и он за это пострадал", - заявил президент Азербайджана.