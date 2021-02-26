Украина передала ЕС новые списки для введения санкций против России

КИЕВ, 26 февраля. /ТАСС/. Украина передала Европейскому союзу некие списки тех, против кого просит ввести новые санкции. Об этом сообщил в пятницу посол Украины при ЕС Николай Точицкий в интервью украинскому изданию "Левый берег".

"ЕС недавно утвердил санкционный механизм ЕС за нарушение прав человека. Могу вам сказать, что он будет достаточно эффективным. Уже ведется работа по спискам, которые передала украинская сторона. Они касаются нарушения Россией прав человека в Крыму и в Донбассе", - сказал Точицкий.

Он отметил, что Украина постоянно контактирует с Западом на предмет ограничительных мер, а Киевом даже была создана должность спецпредставителя по вопросам санкционной политики, "способствующей лучшей координации диалога ЕС по санкционным вопросам". Однако Точицкий признал, что вопрос регуляторной политики в отношении тех, кого Украина считает нарушителями прав своих граждан, в ЕС решается непросто, в том числе в отношении европейских граждан и компаний, которые, например, ведут бизнес в Крыму. "Здесь нужно вводить специальную регуляцию, а соответственно, все государства - члены ЕС должны дать на это согласие. Вряд ли здесь может быть достигнут консенсус. На сегодня легче работать по конкретной компании и чего-то добиваться методом убеждения", - отметил дипломат.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 19 февраля сообщил, что официальный Киев готовит документы с целью обращения к Европейскому союзу с просьбой применить новые санкции против России, считая, что РФ нарушает права человека в Крыму. Министр пояснил, что для этого ранее призвал ЕС применить механизм санкционных ответов на нарушения прав человека на полуострове.

В марте 2014 года после государственного переворота на Украине Верховный совет Крыма и Севастопольский городской совет приняли декларации о независимости республики. 16 марта в Крыму и Севастополе прошел референдум, по результатам которого 96,77% избирателей республики и 95,6% избирателей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. 18 марта президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России, которые затем одобрили Госдума и Совфед. Украина отказалась признать результаты волеизъявления крымчан.