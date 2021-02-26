Тихановская посетит Финляндию в начале марта

ХЕЛЬСИНКИ, 26 февраля. /ТАСС/. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в начале марта посетит Хельсинки, где встретится с представителями финских властей. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба парламента Финляндии.

"Почетный председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Илкка Канерва 1-4 марта будет принимать в Хельсинки представителя белорусской оппозиции Светлану Тихановскую", - говорится в сообщении.

В ходе визита Тихановская, как сообщает парламент, примет участие в посвященной Белоруссии дискуссии, которую устраивает финский Институт внешней политики, а также "встретится с представителями государственной власти Финляндии".

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Локальные акции протеста продолжаются до сих пор.