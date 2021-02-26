Донецкий завод химизделий попал под минометный обстрел

ДОНЕЦК, 26 февраля. /ТАСС/. Украинские силовики обстреляли из минометов север Донецка, под удар попал завод химических изделий. Об этом в пятницу сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

По информации представительства, обстрел велся из подконтрольного киевским властям поселка Пески, было выпущено 18 мин калибра 82 мм. Также зафиксирован минометный обстрел села Ленинское на юге ДНР, которое находится на линии соприкосновения с Украиной.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.