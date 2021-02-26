В Тбилиси завершился митинг оппозиции против ареста депутата Мелии

ТБИЛИСИ, 26 февраля. /ТАСС/. Митинг представителей оппозиции, их сторонников, а также гражданских активистов, требующих освобождения депутата, председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии, в Тбилиси у здания парламента завершен. Об этом в пятницу сообщил грузинский телеканал TV Pirveli.

Как сообщает телеканал, активисты разбили около восьми палаток у здания парламента и собираются там провести ночь. Одну из палаток демонстранты раскрыли на проезжей части проспекта Руставели, где находится парламент, однако позже сотрудники полиции указали им, что это противозаконно, после чего было принято решение перенести ее на тротуар.

У парламента остаются несколько десятков человек, а также некоторые лидеры оппозиции. Там же установлена музыкальная аппаратура, которая, по словам демонстрантов, всю ночь будет играть. Желающим остаться ночевать у парламента обещают раздавать чай, кофе, еду. Проспект Руставели по-прежнему остается закрытым для проезда автомобилей.

Масштабная акция протеста в Тбилиси с требованием освободить Мелию началась в пятницу с марша демонстрантов от здания филармонии к парламенту, расположенному в нескольких километрах. Позже митингующие двинулись к Дому правительства, а затем вновь вернулись к парламенту. Оппозиция у законодательного органа озвучила и свои планы на будущее. 2 марта они собираются пикетировать парламент, 5 марта - Дом правительства, 9 марта состоится акция протеста у здания МВД, 11 марта пройдет митинг у Тбилисского городского суда, а 13 марта оппозиционеры вновь соберутся у здания законодательного органа.

Это уже третья акция протеста оппозиции после ареста Мелии. Во вторник, через несколько часов после ареста политика, состоялся митинг у здания парламента в столице. Часть людей разбила на тротуаре палатки и до сих пор остается там. В среду состоялся автопробег из Тбилиси в Рустави, где находится задержанный Мелия. Митингующие заявляют, что с пятницы они переходят на бессрочный режим манифестаций.

Арест Мелии

Сотрудники МВД Грузии во вторник утром арестовали Мелию, находившегося в офисе партии в Тбилиси с 16 февраля. Спецоперация прошла после решения Тбилисского городского суда, который 17 февраля постановил вернуть политика под арест за неуплату залога в размере 40 тыс. лари (более $12 тыс.) по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Оппозиция расценила произошедшее как политическое преследование. Действия властей вызвали озабоченность у Госдепа США, американских конгрессменов, ООН, а также отдельных евродепутатов.

Решение суда об аресте Мелии стало причиной политического кризиса в стране: 18 февраля из-за разногласий с коллегами в отставку подал премьер-министр Грузии Георгий Гахария. В этот день полицейские впервые пришли арестовывать Мелию, однако тогда сторонники "Единого национального движения" не пропустили их в здание.