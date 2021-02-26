В Кабуле считают, что будущее иностранных войск в Афганистане зависит от действий талибов

МОСКВА, 26 февраля. /Корр. ТАСС Лейла Тураянова/. Движение "Талибан" (запрещено в РФ) должно осознавать, что вопрос вывода иностранных войск из Афганистана обусловлен соблюдением талибами своих обязательств по мирному соглашению с США. Об этом в интервью ТАСС заявил министр иностранных дел Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар по итогам своего визита в Москву.

"У администрации Байдена есть веские основания [провести обзор соглашения], - сказал он. - Они говорят, что мирное соглашение является договоренностью между двумя сторонами и обе должны выполнять свои обязательства".

Атмар отметил, что США проверят соблюдение условий соглашения талибами. "Если "Талибан" не выполнил своих обязательств, движение не может требовать выполнения от американцев их доли обязательств, - подчеркнул он. - Таким образом, талибы должны выполнять свои обязательства и осознавать, что будущее иностранных войск в Афганистане зависит от этого".

Перспективы переговоров

Атмар заявил, что оптимистично оценивает перспективы переговоров с движением "Талибан". "Я настроен оптимистично, - сказал он. - Я думаю, что все страны региона и наши международные партнеры очень заинтересованы в мирном процессе, и я также считаю, что "Талибан" должен уважать стремление к миру не только афганского народа, но и международного сообщества".

Министр иностранных дел напомнил, что переговоры в Дохе возобновились несколько дней назад. "Надеюсь, что повестка переговоров будет обсуждаться детально. Сейчас афганская сторона определилась со своей повесткой, и мы надеемся, что "Талибан" определится со своей и проявит достаточную гибкость, чтобы мы могли решить неотложные вопросы, касающиеся прекращения огня, снижения уровня насилия и достижения политического урегулирования", - подчеркнул он.

История вопроса

Делегации афганских властей и "Талибана" с 12 сентября прошлого года ведут в Дохе диалог о восстановлении мира в Афганистане, однако сторонам до сих пор не удалось согласовать даже повестку переговоров.

29 февраля 2020 года предыдущее правительство США во главе с президентом Дональдом Трампом и движение "Талибан" подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязуются вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

Операция США в Афганистане продолжается с октября 2001 года, она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На ее пике в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.

Нынешнее американское правительство ранее предупредило, что примет дальнейшие решения по Афганистану, в том числе по выводу американских войск из этой страны, после изучения того, как талибы выполняют условия мирной договоренности.