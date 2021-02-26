Совбез Украины ввел санкции против бывшего главы МВД Захарченко и еще девяти офицеров

КИЕВ, 26 февраля. /ТАСС/. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на заседании в пятницу ввел санкции против бывшего главы МВД Украины Виталия Захарченко, экс-главы СБУ Александр Якименко и еще восьми высших офицеров времен президентства Виктора Януковича. Об этом сообщил по итогам заседания секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Мы рассматривали вопрос санкций против должностных лиц высшего офицерского состава, которые предали нашу страну. Речь идет о десяти гражданах", - сказал он.

В список, кроме Захарченко и Якименко, также попали бывшие контр-адмирал Денис Березовский, генерал-майор Станислав Шапортов, генерал-майор юстиции Сергей Нянчура, генерал-майор Юрий Катовский, генерал-майор Владимир Товский, генерал-майор Валентин Ханжи, вице-адмирал Сергей Елисеев, контр-адмирал Дмитрий Шакура.

"Все эти десять человек лишены всех государственных наград, званий. У них нет ни одного украинского звания", - добавил секретарь СНБО.

По словам Данилова, санкции против них вводят максимальные, по 13 пунктам.