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Reuters: США могут ограничить продажу Саудовской Аравии наступательных вооружений

По данным агентства, сейчас власти обсуждают, какое оружие может считаться оборонительным. Оно будет исключением для поставок

ТАСС, 26 февраля. Администрация президента США Джо Байдена в свете решения прекратить поддержку боевых операций аравийской коалиции в Йемене может перестать поставлять Саудовской Аравии любые вооружения, кроме оборонительных Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

По данным его источников, сейчас власти обсуждают, какое именно оружие может считаться оборонительным.

"Мы сосредоточены на завершении конфликта в Йемене, хотя мы и стремимся обеспечить Саудовскую Аравию всем необходимым для защиты своей территории и своего народа", - рассказал агентству представитель Госдепартамента.

4 февраля Байден заявил, что Вашингтон прекращает поддержку боевых операций аравийской коалиции в Йемене и намерен активизировать усилия по мирному урегулированию в этой арабской стране. В то же время хозяин Белого дома отметил, что Саудовская Аравия сталкивается с ракетными ударами "со стороны поддерживаемых Ираном сил", поэтому США продолжат помогать королевству в защите "суверенитета, территориальной целостности и своего народа".

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Продолжающийся более пяти лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн. Хуситы систематически осуществляют атаки, главной целью которых остается Саудовская Аравия и ее инфраструктура.

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СШАЙеменСаудовская Аравия
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