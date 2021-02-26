Reuters: США могут ограничить продажу Саудовской Аравии наступательных вооружений

ТАСС, 26 февраля. Администрация президента США Джо Байдена в свете решения прекратить поддержку боевых операций аравийской коалиции в Йемене может перестать поставлять Саудовской Аравии любые вооружения, кроме оборонительных Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

По данным его источников, сейчас власти обсуждают, какое именно оружие может считаться оборонительным.

"Мы сосредоточены на завершении конфликта в Йемене, хотя мы и стремимся обеспечить Саудовскую Аравию всем необходимым для защиты своей территории и своего народа", - рассказал агентству представитель Госдепартамента.

4 февраля Байден заявил, что Вашингтон прекращает поддержку боевых операций аравийской коалиции в Йемене и намерен активизировать усилия по мирному урегулированию в этой арабской стране. В то же время хозяин Белого дома отметил, что Саудовская Аравия сталкивается с ракетными ударами "со стороны поддерживаемых Ираном сил", поэтому США продолжат помогать королевству в защите "суверенитета, территориальной целостности и своего народа".

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Продолжающийся более пяти лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн. Хуситы систематически осуществляют атаки, главной целью которых остается Саудовская Аравия и ее инфраструктура.