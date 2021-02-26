WSJ: Байден намерен ввести ограничения на сделки с Китаем в сфере технологий

НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в марте намерен разрешить Министерству торговли США накладывать запрет на операции американских компаний с китайскими партнерами в сфере технологий, если такие сделки представляют угрозу национальной безопасности. Об этом сообщает в пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Издание уточняет, что данная мера рассматривалась в Белом доме еще при предыдущем президенте Дональде Трампе. Она нацелена на то, чтобы не позволить Пекину получить доступ к американским технологиям и гарантировать сохранность цепочек поставок в данной сфере под контролем компаний из США.

Недовольный такими ограничениями бизнес надеялся, что Байден откажется от них при пересмотре политики по отношению к Китаю, однако, как уточнили источники газеты, демократы в Белом доме наоборот сейчас боятся показаться слабыми и не столь решительными в противостоянии Пекину, как республиканцы.

В выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля Байден призвал союзников США готовиться к жесткой и долгой конкуренции с Китаем. В то же время еще во время избирательной кампании он подвергал критике развязанные Трампом торговые войны, в том числе с Пекином, и выступал за развитие международной торговли с участием США.