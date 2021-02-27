В Каталонии в ходе акции в поддержку осужденного рэпера задержали семь человек

МАДРИД, 27 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере семь человек были задержаны в пятницу в Каталонии в ходе инцидентов, произошедших во время акции протеста против ареста испанского рэпера Пабло Аселя, осужденного за прославление терроризма и оскорбление короны. Об этом сообщила в Twitter каталонская полиция.

Манифестация прошла в населенном пункте Терраса. Участники протеста поджигали мусорные контейнеры, сооружали баррикады и бросали в полицейских различные предметы. В результате были задержаны семь человек, в том числе один несовершеннолетний.

Митинги против ареста рэпера начались в Испании 16 февраля. Большая часть акций прошла в автономном сообществе Каталония. Во время манифестаций группы агрессивно настроенных протестующих забрасывали полицейских камнями, бутылками, петардами и другими предметами, поджигали мусорные контейнеры, грабили магазины, сооружали баррикады. В результате полиции приходилось применять силу.

Асель был приговорен к девяти месяцам тюрьмы за прославление терроризма и оскорбление короны в своих публикациях в Twitter и в песне, размещенной в YouTube. Рэпер должен был добровольно явиться в тюрьму 12 февраля, однако не сделал этого. Он забаррикадировался вместе со сторонниками в университете города Льейда, чтобы избежать ареста. Тем не менее 16 февраля Асель был задержан и помещен в тюрьму.