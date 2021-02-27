СМИ: в Италии расследуют посреднические предложения о поставках "Спутника V"

РИМ, 27 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Рима и специальное подразделение карабинеров, расследующие дела в области здравоохранения, начали расследование в отношении посреднических предложений о поставках российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Как пишет в субботу газета Il Messaggero, материалы переданы также в Интерпол.

Как уточняет издание, предложение о поставке 50 млн доз российской вакцины поступило по электронной почте от посредника в Болгарии в офис чрезвычайного комиссара по противодействию пандемии Доменико Аркури. Ведомство сразу передало информацию в компетентные органы, которые начали расследование.

В спецподразделение карабинеров поступил уже не один сигнал по этой теме. В частности, главы нескольких итальянских регионов сигнализировали, что они получают предложения от посредников на рынке вакцин о покупке препаратов разных фармацевтических компаний. В случае со "Спутником" цена не указывалась, ее предлагалось обсудить в ходе возможного переговорного процесса в случае заинтересованности потенциального заказчика. Однако чаще посредники предлагают вакцины по завышенной цене, которая в два-три раза превышает ту, что согласовала Еврокомиссия с производителями.

Наибольшее число подобных посреднических предложений получает губернатор области Венето Лука Дзайя, который объявил, что ищет дополнительные каналы поставок на фоне отставания по срокам поставок заказанных через ЕС препаратов. При этом Дзайя сообщил, что направил как чрезвычайному комиссару, так и в Итальянское агентство по лекарствам запрос на разрешение приобретения вакцин в третьих странах. При этом, как уточняет губернатор, речи о российской вакцине не идет из-за отсутствия пока одобрения со стороны Европейского агентства лекарственных средств.

Приобретение "Спутника V" не исключил лидер входящей сейчас в правящую коалицию партии "Лига" Маттео Сальвини. "Главная цель - обеспечение безопасности граждан и их здоровья. Если эта вакцина ["Спутник V"] эффективна и уже используется в разных странах, в том числе в Венгрии, которая входит в ЕС, почему бы не применять ее?" - сказал Сальвини. Он также напомнил о закупке российской вакцины в Сан-Марино и положительных отзывах о препарате представителей итальянского научного сообщества.

Официальные власти Италии ссылаются на необходимость одобрения вакцины европейским регулятором. На данный момент кампания по вакцинации в стране идет с применением трех вакцин - американо-германского консорциума Pfizer - BioNTech, американской компании Moderna и британско-шведской AstraZeneca. Все поставщики, контракты с которыми были заключены централизованно Еврокомиссией, уведомляют о сокращении объемов изначально планируемых поставок из-за нехватки производственных мощностей.