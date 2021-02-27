БУХАРЕСТ, 27 февраля. /ТАСС/. Международные учения НАТО Poseidon 21 начались в Черном море, официальная церемония открытия состоялась в субботу в румынском порту Констанца. Об этом сообщило Радио Румынии.

В маневрах, которые проходят в период 27 февраля - 6 марта, участвуют более 700 военных из Болгарии, Греции, Испании, Румынии, США, Турции и Франции, задействованы 13 кораблей и девять самолетов.

Сценарий учений включает эпизоды борьбы против подводных угроз, в ходе которых будут применяться операции НАТО по гидрографической разведке, обнаружению и обезвреживанию морских мин и самодельных взрывных устройств, смешанные эпизоды борьбы против авиации, надводных кораблей и подводных лодок неприятеля, а также буксировки поврежденного корабля, заправки топливом на море и оказания первой помощи. На земле запланирован эпизод совместных действий Минобороны и МВД в условиях взрыва гидротехнического сооружения на румынском побережье.

От Румынии в учениях задействован минный заградитель Viceamiral Constantin Balescu, гидрографический корабль Cpt.cdor Alexandru Catuneanu, скоростное водолазное судно Venus, два истребителя МиГ-21, а также вертолеты IAR 330 MEDEVAC и Puma Naval. Иностранные участники представлены на учениях минными тральщиками Tsibar (Болгария) и Evropi (Греция), подводным роботом с дистанционным управлением (Турция), водолазами (США), боевыми самолетами Rafale (Франция) и Eurofighter Typhoon (Испания).

Союзное морское командование НАТО одобрило участие в маневрах постоянной военно-морской противоминной группировки НАТО, в которую входят учебный корабль Sokullu Mehmet Pa a (Турция), морские тральщики Locotenent Lupu Dinescu (Румыния) и Priboy (Болгария), а также минные тральщики Tajo (Испания) и Ayvalik (Турция).

"Учения Poseidon 21 включены в программу многонационального усиленного объединенного обучения НАТО, - отметил штаб румынских ВМС. - Их цель - оптимально использовать мощности НАТО для укрепления способности альянса к быстрой реакции в условиях продолжающихся изменений в региональной среде безопасности".