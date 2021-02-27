Эксперты НАТО оценили зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1"

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" оптимально подходит для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) всех типов. Об этом говорится в техническом руководстве "Комплексный подход к борьбе с беспилотными авиационными системами", выпущенном Объединенным центром компетенций в области военной авиации (JAPCC) НАТО.

"ЗРПК "Панцирь-С1" был первоначально предназначен для обеспечения объектовой противовоздушной обороны (ПВО) от самолетов и вертолетов, а также для дополнительной защиты подразделений ПВО от атак высокоточного оружия противника, особенно на малых и сверхмалых высотах. Эти возможности также делают "Панцирь" оптимальным средством для борьбы с полной линейкой БЛА - от малогабаритных до тактических. ЗРПК находится в промежуточной позиции между системами борьбы с крупногабаритными беспилотниками и средствами противодействия малогабаритным БЛА в подразделениях ПВО, которые предназначены для борьбы с крупными беспилотниками, летающими на средних и больших высотах", - говорится в докладе.

Как отмечено в документе, "Панцирь-С1" - система, представляющая собой ощутимую угрозу беспилотной авиации на поле боя.

Ранее возможность "Панцирь-С1" по борьбе с ЗРПК также положительно оценивались иностранными экспертами. В частности, в отчете, посвященном сравнению американской военной техники с другими образцами вооружений, американская исследовательская корпорация RAND назвала комплекс "грозным оружием против целей типа БЛА и дозвуковых крылатых ракет".

ЗРПК "Панцирь-С1" разработан Конструкторским бюро приборостроения (входит в состав "НПО "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех"). В состав вооружения комплекса входят два 30-мм двухствольных зенитных автомата 2А38М (дальность и высота поражения воздушной цели - 4 и 3 км соответственно), а также 12 готовых к пуску зенитных управляемых ракет (дальность и высота поражения воздушной цели - 20 и 15 км соответственно).