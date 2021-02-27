Украинские националисты завершили демонстрацию в центре Киева

КИЕВ, 27 февраля. /ТАСС/. Демонстрация, которую украинские националисты проводили в субботу в поддержку своих соратников - Сергея Стерненко и Андрея Антоненко - у здания офиса президента в Киеве, завершилась после марша до офиса генерального прокурора. Несмотря на то что они закидали здание надзорного ведомства петардами, в столичной полиции заявили о завершении акции без нарушения общественного порядка.

Около полудня у здания офиса Владимира Зеленского начали собираться участники националистических движений. Среди ключевых требований они обозначили освобождение осужденного за похищение человека Стерненко и арестованного по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Антоненко, а также "перезагрузку" Высшего совета правосудия. На демонстрацию они вышли под лозунгами "Свободу политзаключенным!", "Нет репрессиям!" и "Нас не запугать!", над толпой были подняты государственный флаг и черно-красная символика националистов. В числе собравшихся оказались и представители "Движения сопротивления капитуляции", которое связывают с экс-президентом Петром Порошенко. Демонстранты вели себя мирно, сотрудники правоохранительных органов не препятствовали им.

Примерно через полтора часа часть собравшихся в правительственном квартале Киева по команде организаторов выдвинулась в сторону офиса генеральной прокуратуры. Впереди колонны двигался автомобиль с мощной звуковой установкой, а само шествие сопровождалось использованием дымовых шашек.

К зданию офиса генпрокурора пришло более пятисот человек. Здесь демонстрация утратила спокойный характер: под обвинения в давлении на суд по делу Стерненко в адрес генпрокурора Ирины Венедиктовой в здание полетели петарды, а на его фасаде оставили наклейки с требованиями освободить соратников.

Несмотря на то что демонстранты закидали ведомство петардами, в полиции заявили об отсутствии правонарушений. "Запланированные на сегодня мероприятия завершились", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook. При этом указано, что "нарушений правопорядка не зафиксировано".

Предыдущий митинг за Стерненко у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского состоялся 23 февраля. В нем, по данным МВД, участвовали около 2 тыс. человек. На митинге произошли столкновения радикалов с полицией, националисты использовали газовые баллончики и пиротехнику. В результате пострадали 27 сотрудников правоохранительных органов, были задержаны 24 человека, которых в скором времени отпустили. Националисты планируют вновь собраться 9 марта, когда назначен съезд Совета судей Украины для избрания новых членов Высшего совета правосудия.

Дело Стерненко

Приморский суд Одессы 23 февраля признал бывшего лидера одесской ячейки "Правого сектора" (организация запрещена в России) Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Осужденный с приговором не согласился. Приговор вынесен по делу о похищении в 2015 году депутата Лиманского поселкового совета Одесской области Сергея Щербича. Чиновник сам написал заявление в полицию о том, что его похитили и пытали националисты во главе со Стерненко.

Ранее Стерненко уже было предъявлено обвинение в совершении умышленного убийства и ношении холодного оружия. По версии полиции, весной 2018 года в Одессе в ходе уличной драки он догнал и нанес несколько ударов ножом жителю Черноморска Ивану Кузнецову, который позже скончался от полученных травм. Защита Стерненко называет случившееся самообороной. По этому делу 29 января он отпущен под поручительство депутата от партии "Голос" Романа Лозинского.

Дело Шеремета

Павел Шеремет, белорусский, российский и украинский журналист, погиб в Киеве утром 20 июля 2016 года. В его машине сработало взрывное устройство. Подозреваемыми по делу проходят бывшие участники силовой операции в Донбассе Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь.

Согласно версии следствия, Дугарь помогала готовить преступление, а Антоненко и Кузьменко непосредственно закладывали взрывчатку, а затем осуществили взрыв. Следователи также полагают, что они выполняли заказ "неустановленных лиц" с целью создания "крайне резонансного события", чтобы спровоцировать акции протеста. Все трое отрицают предъявленные обвинения.