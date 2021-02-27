Оппозиция в Армении завершила шествие по Еревану и вернулась к зданию парламента

ЕРЕВАН, 27 февраля. /ТАСС/. Сторонники оппозиции в Армении прошли в субботу по центральным улицам Еревана и вернулись к зданию парламента на проспекте Баграмяна, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Шествие началось сразу после известий о том, что президент республики Армен Саркисян не подписал указ премьер-министра Никола Пашиняна об увольнении начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна. Митингующими эта информация была встречена с большим воодушевлением и громкими аплодисментами. Во время шествия звучала патриотическая музыка, посвященная армянской армии и народно-освободительному движению. Участники акции шли по городу с флагами Армении и плакатами с требованием отставки премьера. По ходу движения участников шествия приветствовали горожане с балконов своих домов.

Сделав круг по малому центру, участники шествия вернулись к зданию парламента, где расположен палаточный городок оппозиции, который, как утверждают участники акции, останется здесь до тех пор, пока премьер не уйдет в отставку. Так как вечером температура упала, некоторые участники митинга разошлись по ближайшим кафе, в которых активно обсуждают последние события. Многих возмущает тот факт, что лидеры движения не развивают локальные успехи и вместо этого решили взять паузу до понедельника, когда вновь будет проведен митинг. Они считают, что потеря инициативы позволит премьеру предпринять ответные шаги. В целом, в стане противников главы кабмина царит приподнятое настроение.

Пока продолжалось шествие, Пашинян не принял возражений президента и вновь отправил указ об увольнении начальника Генштаба на подпись главе государства. В трехдневный срок последний должен или подписать документ, или отправить его на экспертизу в Конституционный суд Армении.

Сейчас ситуация в городе спокойная, у здания парламента остались те протестующие, которые ночуют в палатках. Полиция дежурит в городе в усиленном режиме, но не препятствует передвижению митингующих.

В Армении в четверг начались массовые акции противников и сторонников Пашиняна, после того как Генштаб вооруженных сил республики выступил с требованием отставки премьера и правительства. Заявление подписали Гаспарян, его заместители, главы управлений и корпусов. Пашинян расценил это как попытку военного переворота и сообщил о решении уволить начальника Генштаба.