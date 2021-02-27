WSJ: США и Канада будут модернизировать спутники и РЛС для противодействия России и Китаю

НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. /ТАСС/. США и Канада в свете повышения эффективности вооружений РФ и Китая намерены модернизировать спутниковые системы и радиолокационные станции (РЛС), предназначенные для раннего предупреждения о нападении. Об этом говорится в статье, опубликованной в субботу в газете The Wall Street Journal.

Президент США Джо Байден ранее на этой неделе по итогам проходившей в удаленном формате встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо заявил, что стороны договорились о модернизации Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД), а также о запуске расширенного диалога по Арктике.

По сведениям источников издания, на этой встрече Байден попросил Трюдо "увеличить расходы Канады на оборону, в том числе на обновление НОРАД". Как следует из публикации, речь, в частности, идет о "модернизации сети оборонных спутников и радиолокационной станции в Арктике в целях противодействия растущему военному присутствию России и Китая на севере".

В материале приводится мнение бывшего канадского советника по политическим вопросам в НОРАД Майкла Доусона. Он констатировал, что системы, которые в настоящее время являются подведомственными указанному объединенному командованию, отчасти устарели. Они, как отметил Доусон, не будут эффективными в случае применения новейших сверхзвуковых вооружений РФ и Китая.

Издание также приводит экспертные оценки, согласно которым модернизация систем раннего предупреждения о нападении может обойтись в $15 млрд. Примерно $6 млрд из этой суммы, как ожидается, должна будет предоставить Канада.

Канадский министр обороны Харджит Саджан в интервью The Wall Street Journal в январе подчеркнул важность работы на указанном направлении. Он отметил, что проводятся некоторые работы по техническому усовершенствованию спутников.