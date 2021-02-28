Саудовские ПВО за два часа перехватили пять беспилотников и ракету йеменских мятежников

КАИР, 28 февраля. /ТАСС/. Расчеты противовоздушной обороны Саудовской Аравии за два часа в субботу вечером перехватили пять беспилотников и одну баллистическую ракету, которые были запущены сторонниками йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы). Об этом сообщает в воскресенье телеканал Al Arabiya.

Как заявила возглавляемая Эр-Риядом аравийская коалиция, целью ракетного удара была столица королевства. Дроны были направлены против "гражданских объектов" в Джизане и приграничном с Йеменом населенном пункте Хамис-Мушаит (провинция Асир). В альянсе вновь заверили, что "принимают все оперативные меры по защите мирных жителей и гражданских объектов в соответствии с международным гуманитарным правом".

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренних беженцев превышает 3 млн.