Куба назвала авиаудары США по Сирии вопиющим нарушением суверенитета республики

ГАВАНА, 28 февраля. /ТАСС/. Авиаудары США по территории Сирии являются вопиющим нарушением ее суверенитета и Устава ООН. Соответствующее заявление сделал в субботу министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья.

"Куба осуждает агрессию США против Сирийской Арабской Республики в провинции Дейр-эз-Зор в районе сирийско-иракской границы. Это вопиющее нарушение суверенитета и территориальной целостности братской нам страны, а также международного права и Устава ООН", - написал он в Twitter.

США в ночь на 26 февраля нанесли авиаудары в районе сирийско-иракской границы. Пентагон заявил, что это было сделано в ответ на недавние нападения в Ираке на представителей США и коалиции, вместе с которой они проводили операцию против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Целью, как утверждается, стали объекты проиранских групп, в том числе "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сейед аш-Шухада". Гостелерадио Сирии назвало действия Вашингтона агрессией. Саудовский телеканал Al Arabiya сообщил о гибели 22 членов проиранских формирований.