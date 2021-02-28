El Mundo: Хуан Карлос I хочет вернуться в Испанию в ближайшие недели

МАДРИД, 28 февраля. /ТАСС/. Хуан Карлос I, отрекшийся от испанского престола в 2014 году, хотел бы вернуться в страну в ближайшие недели. Об этом сообщила в воскресенье газета El Mundo.

В августе прошлого года стало известно о том, что Хуан Карлос I, являвшийся главой государства с 1975 по 2014 годы, сообщил своему сыну, королю Филиппу VI, о решении покинуть страну. Как предполагается, с тех пор он находится в ОАЭ. Хотя экс-главе государства не предъявлено никаких обвинений в Испании, прокуратура ведет несколько расследований, связанных с его деятельностью.

В пятницу стало известно, что почетный король погасил задолженность по налогам в Испании в размере €4,4 млн. По версии газеты El Pais, речь идет о незадекларированном доходе, общая сумма которого превышала €8 млн, в частности, о расходах на рейсы на частных самолетах, которые до 2018 года оплачивались экс-главе государства фондом его родственника.

Как пишет El Mundo, урегулировав ситуацию с налогами, Хуан Карлос I заявил своим друзьям, что рассчитывает вернуться в страну "в ближайшие недели". При этом, уточняет издание, одной из проблем возможного возвращения экс-главы государства в Испанию стало бы его размещение. Он хочет остановиться в королевском дворце в Мадриде, однако такой вариант неуместен, поскольку его содержание оплачивается налогоплательщиками. Кроме того, правительство Испании пока не согласно с тем, чтобы Хуан Карлос I вернулся в страну насовсем, даже "в качестве обычного подданного".

9 декабря прошлого года почетный король уже заплатил в Испании по налоговой задолженности за период с 2016 по 2018 годы более €678 тыс. Задолженность, как предполагается, была связана с расследованием прокуратуры из-за возможного использования почетным королем карт, привязанных к счетам, держателем которых он не являлся. Деньги якобы были предоставлены мексиканским предпринимателем.

Кроме того, прокуратура Верховного суда Испании ведет еще два расследования, имеющих отношение к почетному королю. Одно из них связано с возможным получением комиссионных за посредническую роль в переговорах с саудовской стороной, чтобы контракт на строительство скоростной железной дороги на линии Мекка - Медина достался консорциуму испанских компаний. Также в СМИ появились сведения о том, что прокуратура Испании расследует возможное существование фондов на острове Джерси, которые могли быть связаны с Хуаном Карлосом I и могли быть скрыты от испанских налоговых властей.