Умер мэр Загреба Милан Бандич

ЗАГРЕБ, 28 февраля. /ТАСС/. Мэр столицы Хорватии Милан Бандич умер в ночь на воскресенье в результате сердечного приступа, сообщило национальное телевидение HRT.

По его данным, градоначальник умер на 66-м году жизни в столичной клинике "Свети дух".

"Вчера мы были вместе. Это жизнь. Человек был не слишком стар, однако у людей, которым определенное количество лет, имеются определенные заболевания, - приводит телеканал слова друга Бандича, начальника управления города по чрезвычайным ситуациям Павле Калинича. - Он справился с некоторыми заболеваниями, но это, к сожалению, произошло".

Бандич впервые возглавил Загреб в июне 2000 года, в 2001 году был переизбран на должность мэра, в 2002 году решением городского парламента назначен на пост заместителя градоначальника. В июне 2005 года Бандич снова был избран главой Загреба.

Бандич вел активную деятельность по развитию связей Загреба с Москвой и городом-побратимом Санкт-Петербургом. В хорватской столице при содействии мэра установлены памятники Александру Пушкину и Сергею Есенину, а также Юрию Гагарину. Градоначальник каждый год организовывал отдых на Адриатическом побережье Хорватии для детей из Беслана.

В 2018 году президент России Владимир Путин наградил Бандича орденом Дружбы "за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами".