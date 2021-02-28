Глава ПАСЕ выразил заинтересованность в сотрудничестве с Россией в предстоящие годы

ПАРИЖ, 28 февраля. /ТАСС/. Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс выразил заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве с Россией. Он выступил в воскресенье с видеообращением по случаю 25-летия с момента вступления Российской Федерации в Совет Европы.

"Как председатель ПАСЕ я рассчитываю на многие годы сотрудничества и солидарности с Российской Федерацией и ее гражданами", - подчеркнул он. Дамс отметил, что "парламентская дипломатия - краеугольный камень в сотрудничестве вокруг общих интересов и ценностей". "В настоящем духе парламентского диалога участие России в работе нашей ассамблеи основано на уважении равенства и разнообразия, конструктивной критике и заботе о безопасности, благополучии граждан", - заявил спикер ПАСЕ. Он назвал ассамблею "важнейшей общеевропейской платформой для политического диалога".

"Это важный день для российских граждан и Совета Европы. Присоединяясь к общему европейскому дому, Российская Федерация, как и все частники, взяла на себя обязательства развивать фундаментальные принципы и ценности, которые составляют современную европейскую архитектуру", - заметил Дамс. "Только работая вместе, без двойных стандартов, мы можем находить прочное решение растущих перед нами вызовов", - отметил он.

Как сообщил ранее ТАСС постоянный представитель РФ при СЕ посол Иван Солтановский, Дамс, посетивший в декабре Москву с кратким визитом, собирается вернуться в Россию в ближайшем будущем.

В Страсбурге 28 февраля 1996 года Евгений Примаков, возглавлявший тогда российскую дипломатию, и Даниэль Таршис, занимавший пост генсека СЕ, подписали документы о вступлении Российской Федерации в старейшую межправительственную организацию региона. Россия участвует в работе Комитета министров, ПАСЕ и других структур Совета Европы.