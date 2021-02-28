В Сальвадоре начались выборы депутатов парламента

ГАВАНА, 28 февраля. /ТАСС/. Около 1,6 тыс. избирательных участков открылись в воскресенье для голосования граждан на выборах депутатов Законодательной ассамблеи (однопалатный парламент) Сальвадора. В списки избирателей внесены порядка 5,4 млн человек, голосование продлится до 17:00 по местному времени (02:00 1 марта мск). В процессе голосования сальвадорцы также изберут представителей муниципальной власти.

84 депутата Законодательной ассамблеи избираются по системе пропорционального представительства в 14 многомандатных округах на три года с правом переизбрания. В этом году в парламент намерены попасть представители 10 политических партий. Согласно опросу, проведенному в январе 2021 года Университетом Франсиско Гавидиа, наибольшие шансы провести в парламент своих кандидатов имеют четыре из них (порога для прохождения в парламент нет).

Наибольшие шансы на победу имеет впервые участвующая в выборах консервативная партия "Новые идеи", созданная в августе 2018 года Найибом Букеле, который в 2019 году был избран президентом страны. Ее возглавляет двоюродный брат президента - Хавьер Букеле. Партия может рассчитывать на поддержку около 65% избирателей. Ее кандидаты поддерживают усилия правительства, направленные на продолжение укрепления безопасности (за 2019-2020 годы количество убийств в стране сократилось на 60%), борьбу с коррупцией и создание новых рабочих мест.

Две традиционные политические силы - правый Националистический республиканский союз (НРС) и левый Фронт национального освобождения им. Фарабундо Марти (ФНОФМ) - в текущем созыве парламента занимают 35 и 18 мест соответственно. Согласно опросам, НРС может получить 7% голосов, ФНОФМ - 2,2%. Кампании этих партий основываются на критике недостаточно эффективной политики правительства по борьбе с пандемией COVID-19 и авторитарного стиля правления президента.

Правоцентристская партия "Большой альянс за национальное единство", председателем которой является Нельсон Гуардадо, выступает союзником президента (Букеле баллотировался от нее на президентских выборах, поскольку его партия на тот момент еще не была зарегистрирована). Ее кандидаты обещают бороться с неравенством, укрепить банковскую систему, принять закон о систематизации онлайн-торговли.

Волеизъявление проходит с соблюдением рекомендованных Минздравом страны мер безопасности для предотвращения заражения граждан коронавирусом.