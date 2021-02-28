Тихановская рассчитывает, что давление на белорусские власти усилится

БЕРЛИН, 28 февраля. /ТАСС/. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассчитывает, что давление на президента Александра Лукашенко будет усиливаться. Об этом она заявила германской воскресной газете Bild am Sonntag .

"Давление будет усиливаться изо дня в день, когда-нибудь оно станет слишком сильным для Лукашенко, и он уйдет", - считает она. По ее мнению, это может произойти "уже в этом году" или "весной". Тихановская не стала уточнять эту мысль или приводить дополнительные детали.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла представитель оппозиции Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка.

В настоящее время ЕС ввел три блока санкций против Белоруссии - в октябре, ноябре и декабре 2020 года, в общей сложности в черный список включены 88 физических лиц и семь компаний. Физлицам запрещен въезд на территорию ЕС и доступ к банковской системе Евросоюза, европейскому бизнесу запрещено любое сотрудничество с включенными в список юридическими лицами, за исключением выполнения ранее заключенных контрактов.

22 февраля на заседании Совета ЕС на уровне глав МИД в Брюсселе было принято решение разработать четвертый санкционный пакет против Белоруссии, а также активизировать поддержку оппозиционных сил в стране.