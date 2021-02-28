Fox: Трамп объявит, что не намерен создавать в США новую партию

НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп намерен объявить о том, что он вопреки утверждениям СМИ не рассматривает возможность создания в стране новой партии. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Fox News.

Данное публичное выступление станет первым для Трампа после истечения срока его полномочий на посту президента. Ожидается, что он призовет республиканцев к единству и представит предложения относительно того, как партии следует готовиться к предстоящим в 2022 году промежуточным выборам в стране.

Трамп выступит позже в этот же день на конференции консервативных кругов США в Орландо (штат Флорида). Журналисты телеканала ознакомились с выдержками из текста его речи. "Мы не создаем новых партий и не будем разделять нашу мощь и силу. Вместо этого мы будем едины и сильны как никогда ранее", - скажет, по сведениям Fox News, Трамп.

Газета The Wall Street Journal и ряд других СМИ утверждали, что Трамп перед уходом с поста президента США в январе этого года обсуждал со своими единомышленниками возможность создания "новой политической партии".