WSJ: Иран отказался от проведения прямых консультаций с США и ЕС по атому

НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. /ТАСС/. Власти Ирана ответили отказом на предложение США и ЕС начать прямые дипломатические контакты по ядерной программе Тегерана. Об этом сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal.

По словам ее источников из числа дипломатов западных стран, "Иран отказался от предложения Евросоюза и США провести прямые переговоры по атому в ближайшие недели". Согласно оценке издания, это может повлечь за собой "рост напряженности" между западными странами и Ираном.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил во вторник, что Вашингтон ожидает от Тегерана дальнейших шагов по возвращению к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. По словам руководителя американского внешнеполитического ведомства, от этого будут зависеть двусторонние дипломатические контакты. Блинкен тогда не стал отрицать возможность прямых дипломатических контактов с Ираном.

Предыдущий президент США республиканец Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из СВПД с Тегераном, после чего Вашингтон начал кампанию оказания максимального давления на Иран, фактически направленную на его экономическое удушение. СВПД был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году с целью урегулирования кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Новый американский лидер Джо Байден неоднократно заявлял о готовности вернуть США в СВПД.