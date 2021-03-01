Тема ядерной программы Ирана станет центральной на Совете управляющих МАГАТЭ

ВЕНА, 1 марта. /ТАСС/. Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (СУ МАГАТЭ) начнет в понедельник регулярное заседание и рассмотрит вопросы ядерной программы Ирана, КНДР, борьбы с пандемией COVID-19. Заседание запланировано в виртуальном формате и продлится по пятницу.

В частности, на мартовской сессии будут затронуты темы мониторинга ядерной программы Ирана в свете резолюции Совета Безопасности ООН 2231, применение гарантий агентства в КНДР, которые позволяют не допускать использования ядерной программы в целях создания ядерного оружия, выполнение соглашения о гарантиях в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия в Иране и Сирии.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что центральным вопросом на этой сессии станет иранская проблематика. Дипломат призвал не допустить, чтобы обсуждения на Совете управляющих осложнили поиск путей восстановления полной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. По словам Ульянова, сессия может задать вектор дальнейшего развития событий вокруг Ирана. "Опрометчивые шаги, за которые ратуют отдельные члены СУ, способны сильно осложнить перспективы полного восстановления СВПД. Нужен более ответственный подход", - подчеркнул российский постпред у себя в "Твиттере".

Мониторинг в Иране

Обстановка вокруг дальнейшей реализации СВПД в очередной раз обострилась из-за вступления в силу в Иране с 23 февраля закона, который приостановил действие дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с агентством и существенно сократил объем и тип инспекций МАГАТЭ. Однако Иран и МАГАТЭ смогли договориться о временном техническом решении для продолжения мониторинга на иранских ядерных объектах сроком до трех месяцев. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил надежду, что новая договоренность с Ираном позволит подготовить почву для дальнейших политических консультаций из-за нестабильной ситуации вокруг иранской ядерной сделки.

В Тегеране пояснили, что МАГАТЭ лишается доступа к камерам на ядерных объектах, однако эти данные будут храниться три месяца на случай снятия санкций США с Ирана. Если Вашингтон до конца означенного срока не вернется к ядерной сделке, вся информация с камер будет стерта, добавила иранская сторона.

Ядерная деятельность Ирана

Информационное агентство ДПА со ссылкой на февральский конфиденциальный доклад, предназначенный для государств - участников СУ МАГАТЭ, сообщало, что Иран увеличил объем запасов низкообогащенного урана на 500 кг - до почти трех тонн, 17,6 кг из которых обогащены до 20% в нарушение его обязательств в соответствии с ядерной сделкой. Разрешенный в соответствии с СВПД 2015 года лимит запасов составляет 202,8 кг или 300 кг фторида урана (UF6), а уровень обогащения не должен превышать 3,67%.

Кроме того, в феврале 2021 года МАГАТЭ сообщило, что Иран реализовал план по производству металлического урана в рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию улучшенного топлива для Тегеранского исследовательского реактора. Так, агентство зафиксировало 3,6 грамма металлического урана (используется для изготовления топлива для реакторов и при создании ядерных бомб) на иранском заводе по производству топливных пластин в Исфахане.