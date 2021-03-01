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Трамп победил в опросе на конференции консерваторов о кандидате в президенты в 2024 году

За то, чтобы экс-президент участвовал в следующих выборах, высказались 68% участников конференции

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Большинство участников конференции консервативных кругов США хотели бы видеть кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах в 2024 году бывшего главу государства Дональда Трампа. Итоги проведенного во время мероприятия опроса были объявлены в прямом эфире в преддверии ожидающегося выступления Трампа.

За то, чтобы Трамп участвовал в следующих президентских выборах, высказались 68% участников конференции. Против выступили 15% прошедших опрос. При этом сохранение политического курса бывшего главы Белого дома поддержали 68%.

Отдельный опрос касался того, за кого бы проголосовали участники конференции на праймериз республиканцев перед выборами. Здесь, помимо Трампа, будущим избирателям предлагались различные кандидатуры. Бывший президент и на этот раз одержал победу - за него голоса бы отдали 55% участников конференции. Второе место занял губернатор Флориды Рон Десантис, набравший 21% голосов, на третьей позиции оказалась губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм, за которую высказались 4% опрошенных.

Участников конференции также отдельно спросили, кого бы они поддержали на праймериз, если бы в них не участвовал Трамп. Отвечая на этот вопрос, 43% респондентов высказались за губернатора Флориды Десантиса.

Конференция консервативных кругов США в воскресенье завершает работу в Орландо. Это одно из главных мероприятий сторонников Республиканской партии, на котором часто определяется ее будущий курс. На конференции впервые после ухода с поста президента выступит Трамп.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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