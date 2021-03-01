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Трамп опроверг утверждения о том, что он планирует создать новую партию

Экс-президент также выразил уверенность, что его политическая карьера не закончена

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп не будет создавать какую-либо новую политическую партию. Об этом он заявил в воскресенье, выступая на конференции консервативных кругов США в Орландо (штат Флорида).

"Мы не основываем новых партий. <...> У нас есть Республиканская партия, и она будет единой и сильной, как никогда раньше", - заявил он.

Трамп также заверил, что "будет сражаться" на стороне республиканцев, а сообщения о возможном создании нового политического объединения назвал "фейковыми новостями".

Газета The Wall Street Journal и несколько других СМИ утверждали, что Трамп перед уходом с поста президента США в январе этого года обсуждал со своими единомышленниками возможность создания "новой политической партии". Он якобы хотел назвать данное объединение Патриотической партией.

Трамп выразил уверенность в том, что его политическая карьера не закончена. "Замечательный путь, который мы начали вместе <...>, далеко не закончен", - сказал он. "Я хочу, чтобы вы знали: я намерен продолжить бороться на вашей стороне", - подчеркнул бывший американский лидер.

"В итоге мы победим", - заверил Трамп. Это его первое публичное выступление на мероприятии после истечения срока полномочий на посту президента.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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