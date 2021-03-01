Трамп обвинил администрацию Байдена в излишней мягкости в отношении Ирана

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена проявляет излишнюю мягкость в отношении Ирана, поскольку не ужесточает санкции против Тегерана. Такое мнение выразил бывший американский лидер Дональд Трамп на конференции консервативных кругов США в Орландо (штат Флорида).

Почему США и Иран не могут вернуться к ядерной сделке

Игра вдолгую. Почему США и Иран не могут вернуться к ядерной сделке

По словам республиканца, администрация Байдена "глупо отказывается от рычагов давления еще до начала переговоров". "Оставьте санкции и ведите переговоры. Кто-нибудь понимает, о чем я говорю?" - отметил Трамп.

"Они сказали: "Мы не будем вводить никаких санкций, давайте достигнем договоренностей", - посетовал бывший американский лидер, характеризуя подход демократов. Трамп выразил уверенность в том, что в случае его победы на выборах США и Иран "в течение недели" достигли бы новых договоренностей, касающихся ядерной программы Тегерана.

Трамп принял в 2018 году решение о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с Тегераном, после чего Вашингтон начал кампанию оказания максимального давления на Иран, фактически направленную на его экономическое удушение. СВПД был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году с целью урегулирования кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Байден неоднократно заявлял о готовности вернуть США в СВПД.