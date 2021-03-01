СМИ: сотрудница кабинета министров Японии ушла в отставку из-за ужина с сыном премьера

ТОКИО, 1 марта. /ТАСС/. Секретарь кабинета министров Японии по связям с общественностью Макико Танака подала заявление об отставке в связи со скандалом, вызванным ее неуместным участием в ужине с Сэйго Сугой, который является сыном премьер-министра страны Ёсихидэ Суги. Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo.

По его данным, в 2019 году Сэйго Суга, работающий в продюсерской компании Tohokushinsha Film, пригласил Танаку на ужин, оплатив счета за блюда, стоимость которых превысила 70 тыс. иен (около $650). В то время Танака была высокопоставленной сотрудницей Министерства внутренних дел и коммуникаций Японии, которое осуществляет выдачу лицензий на вещание, требующихся для деятельности продюсерских компаний. Таким образом, она фактически нарушила свой кодекс поведения, который запрещает чиновникам получать подарки от заинтересованных лиц.

Ранее Kyodo сообщило, что в оплаченных сыном главы правительства ужинах принимали участие по меньшей мере 11 представителей министерства внутренних дел и коммуникаций. 22 февраля Ёсихидэ Суга принес публичные извинения за причастность сына к этому скандалу. При этом он подчеркнул, что никогда не обсуждал с сыном его работу.