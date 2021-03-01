В КНР заявили, что партнерство с РФ не подразумевает военного союза против других стран

ПЕКИН, 1 марта. /ТАСС/. Сотрудничество армий Китая и России отличается взаимным уважением, беспристрастностью и справедливостью, оно не направлено на создание военного альянса против третьих стран. Об этом в понедельник заявила пресс-служба Министерства обороны КНР, комментируя вопрос о возможности создания Китаем и РФ военного союза для потенциального противостояния НАТО.

"Современное всестороннее стратегическое партнерство Китая и России является моделью международных отношений нового типа, которые основаны на взаимном уважении, беспристрастности, справедливости и взаимовыгодном сотрудничестве, - говорится в сообщении Минобороны КНР, опубликованном в социальной сети WeChat. - Обе стороны придерживаются принципов, которые [подразумевают] отказ от заключения союзов, конфронтации и направленности против третьих стран, что полностью отличается от отношений военных альянсов, установленных между некоторыми странами".

Согласно сообщению пресс-службы оборонного ведомства Китая, отношения КНР и РФ в военной сфере являются "важной опорой для стратегического сотрудничества двух стран".

31 декабря 2020 года официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй заявил, что в 2021 году "китайская сторона продолжит поддерживать тесные контакты с РФ, усиливать с ней прагматическое сотрудничество для того, чтобы наши межармейские связи перешли на более высокий [качественный] уровень".